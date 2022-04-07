Paratriatlon yarışlarında Uğurcan Özer, dünya sıralamasında ilk puanı aldı - Haberler

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Paratriatlon yarışlarında Uğurcan Özer, dünya sıralamasında ilk puanı aldı

AA - Musa Samur - Güncel
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Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır düzenlenen paratriatlon yarışlarında Uğurcan Özer'in dünya sıralamasında puan alarak bir ilki başardığını açıkladı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır düzenlenen paratriatlon yarışlarında Uğurcan Özer'in dünya sıralamasında puan alarak bir ilki başardığını açıkladı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Uğurcan Özer'in dünya sıralamasında ilk 12 sporcu arasına girerek Paris Paralimpik Oyunları'nda yer alıp triatlon ve paratriatlon branşında Türkiye tarihinde bir ilk peşinde olduğu belirtildi.

Dünya sıralamasında 21. olan Uğurcan Özer, Polonya'da 27-29 Mayıs 2022 tarihindeki Avrupa şampiyonasında yarışacak.

Açıklamada, paratriatlon baranşına ilişkin ise fiziksel engeli bulunan sporcular için triatlonun bir çeşidi olduğu, sporcuların yüzme, bisiklet ve koşu disiplinlerinde yarıştığı bilgileri verildi.

Paratriatlon yarışlarında Uğurcan Özer, dünya sıralamasında ilk puanı aldı

Paratriatlon yarışlarında Uğurcan Özer, dünya sıralamasında ilk puanı aldı

Paratriatlon yarışlarında Uğurcan Özer, dünya sıralamasında ilk puanı aldı

AA / Musa Samur - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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