PARAŞÜTÜ AÇILMADIĞI İÇİN ZEMİNE ÇAKILAN EĞİTMEN ASTSUBAY, AĞIR YARALI ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, uçaktan atlayış yapan eğitmen, Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Yılmaz, iniş sırasında teknik aksaklık nedeniyle paraşütü açılmayınca zemine düşerek ağır yaralandı. ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, uçaktan atlayış yapan eğitmen, Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Yılmaz, iniş sırasında teknik aksaklık nedeniyle paraşütü açılmayınca zemine düşerek ağır yaralandı. Sivrihisar'da bulunan Hava Meydan Komutanlığı'nda bağlı tesislerde paraşüt eğitimi veren Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Yılmaz, uçaktan atlayış yaptı. İniş sırasında teknik aksaklık nedeniyle paraşütünün açılmadığı belirtilen Yılmaz, zemine çakılarak ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi olan Yılmaz, 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Murat Yılmaz Sivrihisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› PARAŞÜTÜ AÇILMADIĞI İÇİN ZEMİNE ÇAKILAN EĞİTMEN ASTSUBAY, AĞIR YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.