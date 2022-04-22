Paraşütçüleri Taşıyan Uçak Kongre'de Paniğe Yol Açtı

ABD'nin başkenti Washington'da bir beyzbol maçına gösteri amacıyla paraşütçüleri taşıyan askeri bir uçak, Kongre binasında güvenlik alarmına neden oldu. Uçağın yarattığı panik yüzünden polis, binayı bir süreliğine boşalttı.

DailyMotion.com / Güncel