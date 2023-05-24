Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası attı; o anlar kamerada (2)- Yeniden

ADANA'da bir kişi, parasını alamadığı kişinin evinin önüne ses bombası attı. Şüpheli kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı. Mahalleli, durumu polise haber verdi. Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Bu kişinin, ev sahibinden alacağı olduğu, parasını alamayınca da bu yola başvurduğu belirlendi.Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, ses bombasının atıldığı ve patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.