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Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası attı; o anlar kamerada

Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası attı; o anlar kamerada

Güncel Haberler

ADANA'da parasını alamayan kişi, alacaklısının evinin önüne ses bombası attı.

ADANA'da parasını alamayan kişi, alacaklısının evinin önüne ses bombası attı. Şüpheli kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı. Mahalleli, durumu polise haber verdi. Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Parasını alamayan şüphelinin, alacaklısının evinin önüne ses bombası attığı belirlendi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Ses bombasının atıldığı ve patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Seyhan Güncel Haberler

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