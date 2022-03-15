Paramount Miami Worldcenter dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı
Paramount Miami Worldcenter binasına Ukrayna bayrağı renkleri yansıtılması MIAMI - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Paramount Miami Worldcenter Ukrayna'ya destek için dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı.
Paramount Miami Worldcenter binasına Ukrayna bayrağı renkleri yansıtılması MIAMI - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Paramount Miami Worldcenter Ukrayna'ya destek için dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı.