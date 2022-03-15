Paramount Miami Worldcenter dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı - Haberler

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Paramount Miami Worldcenter dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı

AA - Eva Maria - Güncel
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Paramount Miami Worldcenter binasına Ukrayna bayrağı renkleri yansıtılması MIAMI - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Paramount Miami Worldcenter Ukrayna'ya destek için dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı.

Paramount Miami Worldcenter binasına Ukrayna bayrağı renkleri yansıtılması MIAMI - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Paramount Miami Worldcenter Ukrayna'ya destek için dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı.

Paramount Miami Worldcenter dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı

Paramount Miami Worldcenter dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı

Paramount Miami Worldcenter dijital Ukrayna bayrağıyla aydınlatıldı

AA / Eva Maria - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Miami, Güncel, Haberler

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