Paramotorla Kalkarken Yere Çakıldı 2 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde paramotorla uçuş yapan Üzeyir Erdoğan, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kazada Erdoğan ile yolcu yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde paramotorla uçuş yapan Üzeyir Erdoğan, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kazada Erdoğan ile yolcu yaralandı.

Olay, bu akşam saatlerinde ilçedeki Demas Plajı'nda meydana geldi. Fatsa Off-Road Derneği Başkanı Üzeyir Erdoğan'ın kullandığı paramotor, kalkıştan kısa süre sonra aydınlatma direğine takılıp kontrolden çıkarak plaja çakıldı. Kaza sonrası sürücü ve paramotorda arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan paramotorun yere çakılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)