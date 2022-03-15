Param, POS ödemelerinde kart kabulüne başladı

Bir banka olmayan ve çevrim içi tahsilat çözümleri sunan Param'ın, POS ödemelerinde kart kabulüne başlaması ile sektörde daha rekabetçi bir yapının oluşması sağlanacak.

Param açıklamasına göre, bir TURK Elektronik Para AŞ markası olan Param, daha önce, 5464 sayılı "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu" kapsamında almış olduğu lisans ile bankalar dışında ilk Kart Kabul (Acquirer) Lisansı alan elektronik para ve ödeme kuruluşu olmuştu.

BKM TechPOS platformu, daha önce sistemde bulunan 14 bankaya hizmet verirken, bir finansal teknoloji kuruluşu olan Param markasının da platforma dahil olmasıyla Türkiye finans sektöründe bir ilk daha yaşandı.

Param'ın, POS ödemelerinde kart kabulüne başlaması ile sektörde daha rekabetçi bir yapının oluşması sağlanacak.

Halihazırda Türkiye'nin en çok tercih edilen sanal POS çözümlerinden olan ParamPOS'un, fiziksel POS ürününü piyasaya sunmasıyla birlikte sektöre iddialı bir giriş yapması bekleniyor.