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Paralimpik Oyunlarında Türk Sporcuların Performansı

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Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda Türk sporcuların mücadelesi devam ediyor. Milli sporcu Aysel Önder dünya rekoru kırarak finale yükseldi. Diğer branşlarda ise bazı sporcularımız çeyrek finale yükseldi, bazıları ise oyunlara veda etti.

(ANKARA) - Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda milli sporcu Aysel Önder, 400m T20 kategorisinde eleme turunu 54.96 ile tamamlayarak dünya rekoru kırdı ve genel sıralamada lider olarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcuların mücadeleleri sürüyor... Atıcılık branşında P3 karışık 25 metre tabanca SH1 sınıfında milli sporcular Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz, finale kalamadı.

Para okçulukta Nil Mısır ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan W1 Karışık Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye 135-132 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Para milli yüzücümüz Umut Ünlü, erkekler S3 50m sırtüstü elemelerinde 52.97'lik derecesiyle serisinde 4'üncü, genel klasmanda 7. sırayı alarak finale yükseldi.

Para masa tenisinde ülkemizi temsil eden Ali Öztürk, tek erkekler SM5 son 16 turunda Çin'den Fu Liu'yu 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcu Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenis erkekler quad kategorisi çeyrek finalinde Büyük Britanya'dan Andy Lapthorne'yi 6-4, 3-6, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Para triatletimiz Uğurcan Özer, erkekler kategorisinde 1: 01.17'lik derecesiyle oyunlar 6'ncısı oldu.

Para yüzücümüz Umut Ünlü, erkekler sırtüstü finalinde 53.17'lik derecesiyle oyunlar 7'nciliğini elde etti.

Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde ülkemizi temsil eden Nesim Turan, tek erkekler MS4 son 16 turunda Şili'den Maximiliano Rodriguez'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Abdullah Öztürk ise tek erkekler MS4 son 16 turunda Nijerya'dan Isau Ogunkunle'ye 3-1 mağlup olarak oyunlara veda etti. Oyunlara veda eden bir diğer sporcumuz ise Merve Cansu Demir oldu.

Ali Öztürk, tek erkekler MS5 çeyrek finalinde Almanya'dan son şampiyon Valentin Baus'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Milli Takımımız, A grubunda oynadığı ikinci maçta Çin'e 2-0 mağlup oldu. Milli Takım, son grup maçında ev sahibi Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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