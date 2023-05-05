Paraguay'ın seçilmiş Devlet Başkanı Pena, Venezuela ile ilişkileri düzeltecek

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da 1 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Santiago Pena, Venezuela ile bozulan ilişkileri yeniden tesis edeceklerini açıkladı.

BBC Mundo'ya değerlendirmelerde bulunan Pena, Venezuela ile 2019'da bozulan ilişkilerin yeniden düzeltileceğini, Çin ile ticaretin arttırılacağını ve Tayvan ile diplomatik bağların koparılmayacağını söyledi.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in 2019'da Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesmesine değinen Pena, "Son seçimlerde olan oldu. Juan Guaido, (eski Meclis Başkanı) devlet başkanlığı için bir girişimde bulundu ancak başarılı olamadı. Paraguay'ın, Venezuela halkıyla ilişkilerini düzeltmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Pena, Venezuela'da özgür seçimleri desteklediklerini belirterek, "Bugün Venezuela'da tek bir devlet başkanı var, o başkanın adı Nicolas Maduro'dur, başka alternatif yok. Halk, kendi iradesiyle seçimini yapmalıdır. Bu yüzden Venezuela ile çalışmak zorundayız." dedi.

Venezuelalı yetkililerle doğrudan ilişki kurmak istediklerini kaydeden Pena, Caracas'ta Paraguay Büyükelçiliğini yeniden aktif hale getireceklerini söyledi.

Çin ile ilişkiler

Paraguay'ın Çin için önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Pena, "Çin, Paraguay'daki en büyük soya fasulyesi alıcısıdır, bir kamu şirketi aracılığıyla ülkede faaliyet gösteriyor ve şirkete yönelik herhangi bir kısıtlama yok. Ticaretin daha da artması için adımlar atacağız." diye konuştu.

Pena, Tayvan ile çalışmaya devam edeceklerini ve diplomatik ilişkileri koparmayacaklarını belirtti.

ABD ile tarihsel olarak çok başarılı bir ilişki sürdürdüklerini hatırlatan Pena, devlet başkanlığı süresince iki ülke ilişkilerinin daha da ilerlemesi için gayret göstereceklerini kaydetti.

Seçimlerde en yakın rakibine 17 puan fark atarak devlet başkanlığı yarışını önde tamamlayan Pena, 15 Ağustos'ta Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'den görevi devralacak.