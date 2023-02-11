Paraguay Dışişleri Bakanı Arriola, Türk Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı

Paraguay Dışişleri Bakanı Julio Arriola, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğini ziyaret ederek 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Julio Arriola, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğini ziyaret ederek 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Paraguay Dışişleri Bakanı Arriola, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğini ziyaret etti ve depremlerde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzaladı.

Arriola, taziye defterine Paraguay hükümeti ve halkı adına derin üzüntülerini ve dayanışma duygularını kaydetti.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye mesajı gönderen Arriola, Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen'i de telefonla arayarak dayanışma duygularını ifade etmişti.

Taziye defterini, resmi yetkililer ve kordiplomatik temsilcilerin yanı sıra İslam Kültür ve Hayır Merkezi yetkilileri de imzaladı.

Büyükelçi Aksen ile bir araya gelen İslam Kültür ve Hayır Merkezi yetkilileri de depremzedeler için dua etti.

Öte yandan Paraguay Devlet Başkanı Maria Abdo'nun eşi Silvana Abdo da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı taziye mektubu gönderdi.

Paraguay İçişleri Bakanı Federico Gonzales, Turizm Bakanı Sofia Montiel, Temsilciler Meclisi Başkanı Carlos Maria Lopez, Temsilciler Meclisi Türkiye-Paraguay Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana ve Kardinal Adalberto Martinez de resmi açıklamalar, yazılı mesajlar veya sosyal medya paylaşımları ile taziye dileklerini iletti.

Paraguay, öte yandan arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Türkiye'ye ekip göndermeyi öneren ülkeler arasında yer aldı.