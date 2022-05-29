Para yüzmede dünya şampiyonu Melda: Ailemi her aradığımda sevinçten ağlıyordu - Haberler

BURSALI paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca (18), Fransa'daki Okul Sporları Olimpiyatları olarak bilinen 19'uncu Gymnasiade'de yarıştığı 200 metrede dünya 1'incisi, 50 metrede ise dünya 3'üncüsü oldu. Mutluluğunu dile getiren Kolayca, "Arkadaşlarım benden daha çok sevindi. Ailemi her aradığımda sevinçten ağlıyorlardı. En büyük destekçilerim etrafımdaki insanlar. Onlar olmasa bu kadar motive olamazdım. Amacım derecelerimi geliştirip, olimpiyatlara katılmak" dedi.

Dünyanın en büyük Okul Sporları Şampiyonası olan 19'uncu Gymnasiade, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın Normandiya bölgesinde yapıldı. Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği olan Melda Kolayca, Okul Sporları Olimpiyatları olarak da tanımlanan Normandiya Gymnasiade'de yarıştı. Kolayca, para yüzme 200 metre karışık stil kadınlarda dünya 1'incisi, para yüzme 50 metre kelebek stil kadınlarda ise dünya 3'üncüsü oldu. Milli yüzücünün başarısıyla, ailesi ve arkadaşları büyük sevinç yaşadı. Yurda dönen Kolayca, yakınları tarafından meşalelerle karşılandı.

Anne Meryem Kolayca ise, "Küçükken yüzmesini çok istiyordum. Çok kez götürmüştüm ama o dönem yüzmeye başlamadı. Büyüdüğünde en azından yüzme öğrensin amacıyla götürdük. Sağ olsun hocamız Melda'yı keşfetti. Melda yüzmeye başladıktan 6 ay sonra Türkiye Şampiyonası yarışlarına katıldı. Bu süreçte de çok güzel başarılar elde etmişti. Bu yorgunluğu o yarışlarda unutuyorsunuz. Sabah saat 4'lerde antremanlara gidiyorduk. Fransa'ya gittiğinde biz de oraya odaklanmıştık. Bir gün Melda görüntülü aradı. Madalyasını bize bir gösterdiğince çok mutlu olduk. Çok değişik bir duygu. Bize sürpriz yaptı. O duyguyu tarif edemem" dedi.