Para Tekvandocumuz İran'da Şampiyonluk Kürsüsüne Çıktı

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli sporcusu Mehmet Sami Saraç, turnuvada K44 + 80 kiloda sahne aldı. Saraç, trakipleriyle yaptığı tüm mücadeleleri galip tamamlayarak birinci oldu. Kürsüde zirve yapan başarılı tekvandocu, müsabaka boyunca ortaya koyduğu performansla antrenörlerden tam not aldı.

SIRADA İNGİLTERE VAR

İran'dan şampiyonlukla dönen Mehmet Sami Saraç, 19 - 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda da milli forma ile ter dökecek. Performansıyla milli takıma direkt katılma hakkı elde eden başarılı tekvandocu, İngiltere'de de ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi hedefliyor.

GÖZÜNÜ OLİMPİYATLARA DİKTİ

Öte yandan Saraç, Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyatlarına da gözünü dikti. Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu, dev organizasyona sıkı bir antrenman programı ile hazırlanıyor.

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