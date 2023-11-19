Para karatede 'yılın en iyi sporcusu' seçildi, hedef büyüttü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 11 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını diz altından kaybeden Deniz Korudağ (37), küçük yaşlardan bu yana yaptığı karate sporuna tekerlekli sandalye üzerinde devam ediyor. Geçen yıl 6 ay arayla katıldığı para karate Türkiye şampiyonalarında ikincilik olarak kendi alanında 'yılın en iyi sporcusu' seçilen Korudağ, hedefinin milli sporcu olup, Türk bayrağını Avrupa ve dünyada dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Bodrum'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Deniz Korudağ, 2012 yılında KOAH hastası olan annesinin tedavisi için bir mağazanın yanı sıra bir fast food zincirinde çalışmaya başladı. Korudağ aynı yıl iş çıkışı eve dönerken trafik kazası geçirip, sağ bacağını diz altından kaybetti. Uzun süren tedavi sürecinin ardından Korudağ'a, protez bacak takıldı. 2015 yılında Korudağ'ın annesi hayatını kaybetti. Çocuk yaşlarda karate yapan Korudağ, kazanın ardından para karateyle tanıştı. Sporun kendisini iyileştirdiğini söyleyen Korudağ, 6,5 ay içinde düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ikincilik madalyasını kazanırken, kısa sürede yeniden başarılar yakalayıp, kendi dalında yılın en iyi sporcu unvanına sahip oldu.

'BAKIMA İHTİYACI OLAN ANNEMİN BANA BAKMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ'

Kazadan sonra bacağını kaybedince derin üzüntü yaşadığını belirten Korudağ, "6 yaşından beri spor yapıyorum. Yüzme, atletizm, basketbol sporlarıyla ilgilendim. Bana içlerinde en heyecan veren karate oldu. Karateye 13 yaşında başladım. Başımda bir büyüğüm yoktu. Babasız büyüdüm. Mahallenin çocuklarından zorbalık görüyordum. Annem, 'Senin başında hep ben olmayacağım. Git karate yap ve kendini savunmayı öğren' dedi. Karateye başladıktan sonra kendime güvenim geldi. Bu sporu daha çok sevdim. Uzun zaman karate yaptım. Askere gidip geldikten sonra milli takıma girme hayalim vardı. Daha sonra annemin KOAH hastası olduğunu öğrendim. Tedavisi için para gerekiyordu. Annem yatalak olduğu için 2 iş birden yaptım. 2012 yılında 2 iş yaptığım dönemde maaşımı aldıktan sonra annemi tedavi ettirmek üzere eve giderken trafik kazası geçirdim. 3 ay hastanede yattım, 8 ameliyat geçirdim. Kaza sonrası sağ bacağımı diz altından itibaren kaybettim. En kötüsü bakıma ihtiyacı olan annemin bana bakmasıydı. Annemi 2015 yılında kaybettim. Bu durum beni kötü etkiledi. İnsanların artık karate yapamayacağını söylemelerinden dolayı kendimi kötü hissettim" dedi.

'YENİDEN SPOR YAPTIĞIMDA İLAÇ TEDAVİSİNİ BIRAKTIM'

Spor yapamadığı, yaşadığı zor dönemlerde psikolojisinin düzelmesi için ilaç tedavisi gördüğünü söyleyen Korudağ, "Sonrasında ayağa kalktım. Spor yaptığım zamanlarda ilaçlarımı kestim. İçimdeki kötü düşünceleri sporla attığım için hiçbir şekilde ilaç tedavisine ihtiyaç duymadım. Kendime hiçbir şey kaybetmediğimi ve engelli olmadığımı söyledim. O günden bu yana kendimi iyi hissetmek için buz pateni, su altı dalışı ve tekerlekli paten yaptım. Başka engellilere, aktif engelli olmaları için ön ayak oldum hem de bunları yaptıkça kendimi iyi hissettim. Geçen sene karate için dönüş yapıp, para karate yapabileceğimi söylediler" ifadelerini kullandı.

'ZOR ŞARTLARDA YENİDEN KARATEYE BAŞLADIM'

Malzeme eksikliğinden dolayı zor şartlarda müsabakalara hazırlandığını belirten Korudağ, şöyle devam etti:

"Tekerlekli sandalye kullanmadığım için elimizde yoktu. Ofis sandalyesinin üzerinde çalışmaya başladık. Daha sonra kaymakamlıktan geçici tekerlekli sandalye temin edip il ve bölge şampiyonasına girdik. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden bize refakatçı sandalyesi geldi. Onu sporcu sandalyesi haline getirerek geçen 25 Aralık'ta Kocaeli'de ilk defa düzenlenen Türkiye Para-Karate Ulusal Şampiyonası'na katılıp, Türkiye ikincisi oldum. Sadece sandalyem dönmediği için 1'inciliği kaçırdım. 6 ay sonra 12 Temmuz'da Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda yine 2'nci oldum. 6,5 ay içerisinde 2 derece yaptığım için para karate dalında 'yılın en iyi sporcusu' seçildim. Şu an Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Tekerlekli sandalyemin lastiği çıkmasın diye plastik kelepçe ile sabitleyip, antrenmanlarımı o şekilde yapıyorum. Bazı yerlerden destek istedik, 'Bize başarı getirin' dediler. Daha yeni bir spor olduğumu söyledim. Destek alamadığımız için evdeki televizyonumu satıp yol parası yaptım. Katıldığım müsabakalardan derecelerle döndüm. Daha iyi şeyler yapmayı hedefliyoruz. Hocalarım gece gündüz bana destek veriyorlar. 2024 yılında para karatenin kendine ait federasyonunu kurmasını bekliyoruz. 2 derecem olduğu için milli sporcu olma yolundayım. Milli sporcu olursam bayrağımızı Avrupa ve dünyada dalgalandırmak istiyorum. Bir şeyler yaptıkça ve öğrendikçe engelinizi unutuyorsunuz. Hem de başkalarına örnek oluyorsunuz."

'DENİZ KARDEŞİMİZİN BAŞARISI DİĞER GENÇLERİMİZE İLHAM OLMUŞ DURUMDA'

Deniz'in başarısının diğer sporculara örnek olduğunu söyleyen Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk da "Deniz kardeşimizin başarısı diğer gençlerimize ilham olmuş durumda. Umarım ferdi ve diğer engelli branşlarda Deniz'in başarısı ışık olur. Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak engelli ve ferdi branşlara elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" dedi.