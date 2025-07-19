ATM Önünde Satırlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.Ç. (35), para çekmek için gittiği ATM önünde husumetlisi M.A.Ç.'nin satırlı saldırısına uğradı. E.Ç. saldırıda ağır yaralanırken, M.A.Ç. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç. (35), cadde üzerindeki para çekmek üzere gittiği ATM önünde, önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen M.A.Ç. ile karşılaştı. M.A.Ç., yanında taşıdığı satırla E.Ç.'ye saldırdı. E.Ç. aldığı darbelerle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E.Ç., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan M.A.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.