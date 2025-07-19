ATM Önünde Satırlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

ATM Önünde Satırlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.Ç. (35), para çekmek için gittiği ATM önünde husumetlisi M.A.Ç.'nin satırlı saldırısına uğradı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.Ç. (35), para çekmek için gittiği ATM önünde husumetlisi M.A.Ç.'nin satırlı saldırısına uğradı. E.Ç. saldırıda ağır yaralanırken, M.A.Ç. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç. (35), cadde üzerindeki para çekmek üzere gittiği ATM önünde, önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen M.A.Ç. ile karşılaştı. M.A.Ç., yanında taşıdığı satırla E.Ç.'ye saldırdı. E.Ç. aldığı darbelerle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E.Ç., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan M.A.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.