Papua Yeni Gine, Kudüs'te İsrail büyükelçiliğini açtı

Papua Yeni Gine'nin, Kudüs'te İsrail büyükelçiliğini açtığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Papua Yeni Gine'nin, Kudüs'teki İsrail büyükelçiliğinin açılışı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile beraberindeki üst düzey heyetin katılımıyla gerçekleşti.

Papua Yeni Gine; ABD, Guatemala, Kosova ve Honduras'tan sonra Kudüs'te büyükelçilik açan beşinci ülke oldu.

Kudüs'te büyükelçilik açan ülkeler

İsrail, tek taraflı şekilde Kudüs'ü sözde bütün ve birleşik başkenti olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanıdı ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşıdı.

Büyükelçiliğini Kudüs'e götüren Honduras'ın bundan geri adım atarak, elçiliğini yeniden Tel Aviv'e taşımasının gündemde olduğu belirtiliyor.

İsrail, 16 Ağustos'ta, Paraguay'ın da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen de 23 Ağustos'ta Sierra Leone'nin Kudüs'te büyükelçilik açacağını bildirmişti.

Bazı ülkeler ise büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı düşündüklerini açıkladı ancak henüz bu yönde bir adım atmadı.

Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkeler de Kudüs'te ticari ofis açtıklarını duyurmuştu.

Filistin yönetiminin, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmaması konusundaki girişimleri, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan da destek görüyor.