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Papua Yeni Gine'deki Toprak Kayması: 300'den Fazla Ölü

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Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığının tahmin edildiği bildirildi. Enga ilindeki yerel siyasetçilerden Aimos Akem, 1182 evin toprak altında kaldığını ve 300'ü aşkın kişinin de hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini söyledi. Can kayıpları resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığının tahmin edildiği bildirildi.

Papua Yeni Gine'de yayın yapan Post Courier'in haberine göre, Enga ilindeki yerel siyasetçilerden Aimos Akem, ücra köylerde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.

Akem, 1182 evin toprak altında kaldığını ve 300'ü aşkın kişinin de hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Görgü tanıkları dün toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken, can kayıpları resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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