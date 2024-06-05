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Papua Yeni Gine'deki heyelan sonucu Tuliparo köyü toplu mezarlığa dönüştürüldü

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Papua Yeni Gine'de meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 binden fazla kişinin cesetleri çürüdüğü için Tuliparo köyü toplu mezarlığa dönüştürüldü.

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı heyelandan etkilenen Tuliparo köyü, toplu mezarlığa dönüştürüldü.

Ülkedeki Post-Courier gazetesinin haberine göre, yetkililer basın toplantısında, felaketin meydana geldiği 24 Mayıs'tan bu yana toprak altında kalan cesetlerin çoktan çürüdüğünü açıkladı.

Çürüyen cesetleri topraktan çıkarmanın mümkün olmadığını belirten yetkililer, Tuliparo köyünün toplu mezarlığa dönüştürüldüğünü duyurdu.

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması

Ülkenin kuzeybatısındaki Enga eyaletine 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine hükümeti de heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuş, afet nedeniyle Birleşmiş Milletlerden yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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