Papua Yeni Gine'de rehin alınan 17 öğrenci serbest bırakıldı

Papua Yeni Gine'deki Bosavi Dağı bölgesinde, silahlı kişilerin fidye talebiyle kaçırdığı 17 kız öğrenci serbest bırakıldı.

Radio New Zealand'in (RNZ) haberine göre, ülkenin Southern Highlands ve Hela eyaletlerinin sınırında bulunan Bosavi Dağı bölgesinde, silahlı kişilerce rehin alınan 17 kız öğrenci, fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Papua Yeni Gine Emniyet Müdürü David Manning, rehinelerin serbest bırakıldığını doğrulayarak olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Manning, "Polis, kaçırılmaya ilişkin tüm olayları aydınlatmak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Bosavili bir köy sakini, öğrencilerin ailelerinin, silahlı kişilerle görüşerek 7 Haziran'da öğrencilerin serbest bırakılması için anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Köy sakini, öğrencileri kaçıranların, fidye için para ve domuz talep ettiğini belirtti.

Serbest bırakılan öğrencilerin, Avustralyalı petrol ve gaz şirketi Santos'a ait Ridge Camp adlı tesisine hava aracıyla taşındığı ve sağlık taramasından geçtiği kaydedildi.