Papua Yeni Gine'de Marape'nin yeniden başbakan olması bekleniyor Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de seçimlerin ardından Başbakan James Marape'nin, yeniden başbakan seçilmek için en güçlü isim olduğu belirtiliyor. Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de seçimlerin ardından Başbakan James Marape'nin, yeniden başbakan seçilmek için en güçlü isim olduğu belirtiliyor. Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberinde, Marape'nin kurulması beklenen koalisyon hükümetine liderlik etmek için rakipsiz aday olduğu yorumu yapıldı. Marape'nin Pangu Partisi'nin, 118 koltuklu parlamentoda 36 milletvekili elde ederek, en yakın rakibini 20 koltuk geride bıraktığına işaret edildi. Yeni hükümete liderlik etmek için Marape ile 2019'da istifa eden selefi Peter O'Neill'in yarışacağı kaydedildi. Seçimler 4 Temmuz'da başlamış ve yaklaşık 3 hafta sürmüştü. Güncel AA / Mehmet Alaca Papua Yeni Gine Avustralya Güncel Haberler

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