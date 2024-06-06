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Papua Yeni Gine'de Heyelandan Etkilenenler Tahliye Ediliyor

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Papua Yeni Gine hükümeti, Enga eyaletinde meydana gelen heyelandan etkilenen binlerce kişiyi tahliye etme kararı aldı. Başbakan James Marape, afetzedelere geçici konut sağlanacağını ve kalıcı konutlar için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine'de hükümet, ülkenin kuzeybatısındaki Enga eyaletinde 24 Mayıs'ta meydana gelen heyelandan etkilenen binlerce kişiyi tahliye etme kararı aldı.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Enga'daki heyelandan etkilenen 7 bin 849 kişiyi geçici bir yere tahliye edeceklerini açıkladı.

Marape, afetzedelere kalıcı konut sağlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Afet bölgesinin yerleşim için güvenli olmaması nedeniyle kalıcı konutların felaketin yaşandığı bölgeden uzak bir noktaya inşa edileceği aktarıldı.

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması

Ülkenin kuzeybatısındaki Enga eyaletine 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine hükümeti de heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuş, afet nedeniyle Birleşmiş Milletlerden yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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