Papua Yeni Gine'de bulunan dev fosilin farklı bir kanguru türüne ait olduğu saptandı

Avustralya'da yürütülen bir araştırma, 1983'te bulunan dev fosilin yeniden incelenmesi sonucunda 50 bin yıl önce sadece Papua Yeni Gine'de yaşadığı düşünülen farklı bir kanguru türüne ait olduğu ortaya çıktı.

Mail Online'da yer alan habere göre, Avustralya'daki Flinders Üniversitesinden araştırmacılar, "Nombe Nombe" adını verdikleri kanguru türünün, bodur ve kaslı bir vücuda sahip olduğunu kaydetti.

Araştırma, yeni türün Avustralya'da yaşayanların aksine sadece Papua Yeni Gine'de bulunan benzersiz bir kanguru türüne ait olduğunu ortaya çıkardı.

Fosilin çenesini incelemek için 3D görüntülerin kullanıldığı araştırmada, "Nombe Nombe" adlı türün güçlü çiğneme kasları sayesinde ağaçlar ve çalıların sert yapraklarını yiyebildiği aktarıldı.

Türün milyonlarca yıl önce Avustralya'dan Yeni Gine'ye geçerek zaman içerisinde yeni yaşam alanına uyum sağlayarak değişim gösterdiğine inanılıyor.

İlk olarak 1983'te tanımlanan dev kanguru fosilinin yaklaşık 50 bin yıl önceye ait olduğu düşünülüyor.

Fosil, Papua Yeni Gine'nin Chimbu eyaletindeki Nombe Rockshelter adlı geçmişte yağmur ormanlarıyla kaplı olduğu düşünülen bölgede bulunmuştu.