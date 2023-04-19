Üye Girişi
Haberi Paylaş
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kandrian bölgesinin 23 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 55,7 kilometre altında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Papua Yeni Gine Deprem Güncel Haberler

title