Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem
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Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kandrian bölgesinin 23 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Yerin 55,7 kilometre altında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel