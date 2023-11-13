Papua Yeni Gine'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Rabaul'un 135 kilometre batısı olduğunu açıkladı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.