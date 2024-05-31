Papua Yeni Gine Başbakanı Heyelan Felaketinin Yaşandığı Bölgeyi Ziyaret Etti

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, 24 Mayıs'ta yüzlerce kişinin toprak altında kaldığı heyelan felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Marape'yi, heyelan nedeniyle yakınlarını kaybeden ve tuttukları yası belli etmek amacıyla kendilerini çamura bulamış yüzlerce kişi karşıladı.

Marape, ziyarette yaptığı açıklamada, toprak yığını ve kaya parçalarının kaymayı sürdürdüğü bölgede, aynı felaketin ikinci kez yaşanma riski bulunduğu için arama kurtarma çalışmalarının yavaşladığını belirtti.

James Marape, başka bir heyelanı tetikleme ihtimaline karşı çalışmalarda henüz iş makinelerini kullanamadıklarını söyledi.

Yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu dile getiren Marape, "Yardım çalışmalarının devam etmesini sağlamak ve çalışmaları hızlandırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Yeni bir toprak kayması riski

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Papua Yeni Gine Misyon Şefi Serhan Aktoprak, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bölgede yeni bir toprak kayması olabileceğine ilişkin uyarılar aldıklarını kaydetmişti.

Aktoprak, "Enkaz hareket etmeye devam ederse, hız kazanabilir ve dağın aşağısındaki diğer köyleri de yok edebilir." diye konuşmuştu.

Çok sayıda kişi hala toprak altında

Ülkenin kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Yambali köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine hükümeti de heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuştu.