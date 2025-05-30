Papara'ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon sırasında 10 şirkete el konuldu.
(İSTANBUL) Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı dahil 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yasa dışı bahisle mücadelede, elektronik ödeme sistemi hizmeti veren Papara'ya yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınmış, 10 şirkete de el konulmuştu. Aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın bulunduğu şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
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Kaynak: ANKA / Güncel