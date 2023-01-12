Papara'dan Totobo yasa dışı bahis şebekesine ilişkin açıklama

Yasa dışı 'Totobo' isimli bahis şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Papara'dan yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Yasa dışı bahis ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerinin her biriyle mücadele etmek amacıyla olağanüstü bir çaba gösterdiğimizi bildirmek isteriz. Bu çerçevede hem kolluk kuvvetleri hem savcılıklar hem de diğer kamu kurumlarıyla çok yakın bir iş birliği içindeyiz" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 667 sayfalık iddianamede yasa dışı bahis şebekesi Totobo'nun ödeme yöntemi olarak 22 adet Papara hesabının olduğu bilgisine yer verildi. Yasa dışı Totobo isimli bahis şebekesi üyelerine 5 yıldan 26 yıl 5 aya kadar değişen hapis cezası talebiyle dava açıldı. 45 şüphelinin soruşturmasının tamamlanmasının ardından elektronik para kuruluşu şirketi Papara'dan yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Bugüne kadar kuruluşumuzun adını kullandığını fark ettiğimiz binlerce hatta on binlerce internet sitesinin kapatılması ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için sayısız girişimde bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"TÜM FAALİYETLERİMİZİ MASAK DENETİMİNE TABİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Papara üzerinden her gün on binlerce işlem gerçekleşiyor. Kuruluşumuz nezdinde açılmış hesaplar ve bu hesaplar üzerinden gerçekleşen işlemler, olası kayıt dışı ve siber suçlara karşı sürekli olarak büyük yatırımlar yaptığımız yazılımlar aracılığıyla otomatik kontrol ediliyor ve bu konuda uzman kişilerin çalıştığı birimlerimizce inceleme denetimleri yapılıyor.?Papara, bugün 14 milyonu aşkın bireysel ve 1.500'den fazla ticari kullanıcısına finansal ürün ve hizmetler sunan Türkiye'nin önde gelen elektronik para kuruluşlarından biridir. Kurulduğumuz yıldan bu yana tüm faaliyetlerimizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) denetimine tabi olarak gerçekleştiriyoruz.

"Papara olarak, kullanıcılarımızın finansal işlemlerini hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak, verdiğimiz hizmetin kalitesini sürekli artırmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. KPMG tarafından Global FinTech 100'de listelenen ve VISA tarafından 'En iyi FinTech Girişimi' ödülüne layık görülerek; Türkiye'den seçilen 68'inci Endeavor girişimi olma başarısını göstererek; özgün LinkedIn verileriyle belirlenen 'LinkedIn En İyi Startup'lar 2022' listesinde ilk sırada yer alarak; dünyanın önde gelen FinTech topluluklarından Finovate tarafından düzenlenen 2022 Finovate Awards'da 'En İyi Mobil Ödeme Çözümü' seçilerek, bu çabalarımızın karşılığını aldığımıza inanıyor ve gelecekte daha iyisini başarmak için motive oluyoruz."??

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