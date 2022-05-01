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"Papagenolar", 7 Mayıs'ta sahnelenecek

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
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'Papagenolar', 7 Mayıs'ta sahnelenecek

DenizBank Çocuk Operası'nın prodüksiyonu "Papagenolar" yeniden sahneye taşınacak.

DenizBank Çocuk Operası'nın prodüksiyonu "Papagenolar" yeniden sahneye taşınacak.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın destekleriyle Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan ilham alınarak çocuklar için kurgulanan oyun, Tan Sağtürk Akademi dansçılarının eşliğinde, 7 Mayıs'ta Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak.

Caner Akın'ın yazıp yönettiği, orkestra şefliğini Umut Kosman'ın üstlendiği Papagenolar'da, Emre Gülnar, Nihan Biçer, Bora Akın, Pera Aybar, Gamze Ayaydın, Utku Bayburt ve Bahadır Özkoca rol alacak. Eserde, Tan Sağtürk Akademi genç dansçıları ise orman perileri olarak sahneye çıkacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

Tan Sağtürk, Mozart, Çocuk, Mayıs, Güncel, Haberler

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