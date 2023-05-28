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Papağanıyla oy kullanmaya gitti

Papağanıyla oy kullanmaya gitti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Esenyurt'ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, Nazım Cihan isimli biri Papağanıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa" isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan," Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. "Paşa" benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güncel Haberler

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