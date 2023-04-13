PAPAĞANI YAKALAMAK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İKİ ARKADAŞTAN BİRİ TABURCU

Antalya'da elektrik direğindeki tele konan Sultan papağanını 7 metrelik alüminyüm çubukla almak isterken akıma kapılan iki arkadaştan Y.K., taburcu edildi. H.C.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde, 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki kaldırımda yaşandı. Y.K ile H.C., elektrik direğindeki tele konan Sultan papağanı uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyüm çubukla tele vurmaya çalıştı. Alümünyim çubuğun tele değmesiyle Y.K ve H.C. elektrik akımına kapılıp yere yığıldı. Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 arkadaşın akıma kapılma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 arkadaş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Arkadaşlardan Y.K. tedavisinin ardından taburcu olurken, H.C.'nin ise tedavisi devam ediyor.

'TELE UZANDIKLARI ESNADA BİRDENBİRE ELEKTRİK ÇARPTI'

Görgü tanığı İlyas Gürbüz, İki kişi kuşlarını kaçırmışlar. Sultan papağanlarından birini kaçırmışlar. Elektrik telindekini çağırmak için elindeki diğer kuşla geldi. Kuş telden inmeyince diğer arkadaşını aradı. Sonra diğer arkadaşı geldi. Arkadaşı, elinde alüminyüm çubukla geldi. Sonrasında tele uzandı. Birinin gücü yetmeyince diğeri de yardım etmek istedi. Tele uzandıkları esnada birdenbire elektrik çarptı ve yere yığıldılar dedi.

'İLK DEFA BU KADAR ETKİLİ BİR ÇARPMA GÖRDÜM'

Ambulansı aradıklarını ve ilk yardım yaptıklarını kaydeden Gürbüz, O esnada elektrik çarpması olduğu için bir şey yapmadık. Hemen ambulans geldi ve müdahale etti. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Ben elektriğin böyle güçlü olabileceğini hiç görmemiştim. Ufak tefek çarpılırdık ama ilk defa bu kadar etkili bir çarpma gördüm. Hepimiz şok olduk, donduk kaldık. Ellerindeki çubuk tam tellere bile değmemişti. Birdenbire kıvılcımlar oluştu diye konuştu.

Çarpmanın olduğu yerin yanındaki kafeteryada usta olarak çalışan Mehmet Hurma ise Ben burada oturuyordum. 2 kişi ellerinde çubukla geldi. Gelenlerden biri uzatır uzatmaz elektrik çarptı. Biz de görür görmez yanlarına gittik. Onlardan biri 'Bana bir şey oldu' dedi. Ambulansı aradık ve hemen geldi. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm dedi.