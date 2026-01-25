Haberler

Papa, Ukrayna'da savaşı sona erdirme çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ukrayna'da halkı kış soğuğuna maruz bırakan saldırıların üzüntü verici olduğunu belirterek savaşı sona erdirmek için çabaları artırmaya çağırdı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ukrayna'da bütün halkı kış soğuğuna maruz bırakan saldırıların gerçekleştiğini ve bunları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, herkesi bu savaşı sona erdirmek için çabaları yoğunlaştırmaya çağırdı.

Vatikan'ın Aziz Petrus Bazilikası'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Rusya- Ukrayna Savaşı'na değindi.

Ukrayna'nın, son günlerde tüm halkı kış soğuğuna maruz bırakan sürekli saldırıların etkisinde kaldığını ifade eden Papa 14. Leo, "Olanları üzüntüyle takip ediyorum. Acı çekenlere yakınlığımı belirtiyor ve onlar için dua ediyorum." dedi.

Papa, "Siviller için giderek daha ciddi sonuçlar doğuran düşmanlıkların devam etmesi, halklar arasındaki uçurumu genişletiyor ve adil ve kalıcı bir barıştan uzaklaştırıyor. Herkesi bu savaşı sona erdirmek için çabaları daha da yoğunlaştırmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir hafta içindeki hava saldırılarında Ukrayna'da enerji dahil kritik ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtmişti.

Diğer yandan, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında 23-24 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de savaşı sona erdirmeye yönelik üçlü müzakereler yapılmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler