Papa, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tahıl yüklü ilk gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Papa, Vatikan'daki geleneksel pazar duası sonrasında yaptığı konuşmada, İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından ilk gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasına değindi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Tahıl yüklü ilk gemilerin, Ukrayna limanlarından hareket etmesini memnuniyetle karşıladığımı belirtme arzusunu taşıyorum. Bu adım, diyalog kurmanın ve herkese faydası olacak somut sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu gösteriyor." dedi.

Bu hadisenin bir umut ışığı olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Papa, adil ve kalıcı bir barışa varılmasını içtenlikle umduğunu dile getirdi.