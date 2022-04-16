Papa, Paskalya yortusu öncesinde "Haç Yolu" ayinini yönetti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Paskalya yortusundan önceki Kutsal Cuma'da "Haç Yolu (Via Crucis)' ayinini yönetti.

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın ölümü ve ardından dirilişinin kutlandığı Paskalya yortusu öncesi "Kutsal Cuma" olarak anılan günde, "Haç Yolu" ayini yapıldı. Kovid-19 pandemisi sebebiyle iki senedir Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda yapılan ayin, önceki yıllarda (1964-2019 arasında) olduğu gibi bu yıl tekrar Roma'daki tarihi amfi tiyatro Kolezyum'un önünde gerçekleştirildi. Ayini çok sayıda kişi takip etti.

Romalı askerlerce tutuklanan Hazreti İsa'nın, Yahudi yargıçlar tarafından ölüm cezasına çarptırılışı, çarmıha gerilmesi ve ölümünün anlatıldığı 14 istasyondan oluşan Via Crucis'te bu yıl, aralarında göçmenlerin de olduğu farklı kesimden inananlar, İsa Mesih'in taşıdığı haçın bir temsilini ellerinde Papa'ya götürdü. Ayinin son bölümündeki 13. istasyonunda ise haçı, daha önce Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçiliğinin itirazlarına karşın Ukrayna-Rusya savaşına "barış" çağrısı olması maksadıyla Roma'da hemşirelik yapan bir Ukraynalı ve bir Rus kadın birlikte taşıdı.

Ayinin sonunda bir konuşma yapan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, herhangi bir isim vermeden barış çağrısında bulunarak, "Merhametli Rab, hasımları el sıkışmaya getir de karşılıklı bağışlamanın tadını çıkarsınlar. Kardeşine el kaldıran kardeşin elini silahsızlandır ki böylece nefretin olduğu yerde uyum gelişebilsin." dedi.