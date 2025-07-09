Papa'nın Zelenskiy ile Görüşmesi: Barış için Diyalog Vurgusu

Papa'nın Zelenskiy ile Görüşmesi: Barış için Diyalog Vurgusu
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Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcilerini müzakereler için Vatikan'da ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı. Görüşmede savaşın sonlandırılması ve adil barış yollarının aciliyeti üzerinde duruldu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek, Rusya ile Ukrayna temsilcilerini müzakereler için Vatikan'da ağırlamaya hazır olduğunu yinelediği bildirildi.

İtalya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" için öğlene doğru Roma'ya gelen Zelenskiy, buradaki temaslarına Papa ile görüşerek başladı.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Papa 14. Leo'nun, Zelenskiy ile Castel Gandolfo'daki konutunda (Roma'daki yazlık saray) bir araya geldiği belirtilerek, "Görüşmede, devam eden savaş ve adil ve kalıcı barış yollarının aciliyeti ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmenin "samimi" geçtiği aktarılan açıklamada, "Görüşmede, düşmanlıkların sona erdirilmesi için diyaloğun ayrıcalıklı bir yol olduğu vurgulandı. Papa, hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirdi ve Ukrayna halkına dualarıyla ve yakınlığıyla destek verdiğini yineleyerek, esirlerin serbest bırakılması ve ortak çözümler bulunması yönündeki tüm çabalara teşvikte bulundu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Papa 14. Leo'nun, Rusya ve Ukrayna temsilcilerini müzakereler için Vatikan'da ağırlamaya hazır olduğunu yinelediği de kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Papa ile görüşmesi sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Papa'ya ve Vatikan'a, yardım ve destekleri özellikle de bu savaş sırasında Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların ülkelerine geri dönmesini sağladıkları için teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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