Papa'nın Türkiye Ziyareti Siyasi Bir Operasyon Olarak Nitelendirildi

'MASUM BİR ZİYARET DEĞİL, ÇOK YÖNLÜ SİYASİ OPERASYON'

Saadet Partisi Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Papa 14'üncü Leo'nun ziyaret edeceği İznik'e gelerek basın açıklaması yaptı. Cuma namazı sonrası Ayasofya Camisi önünde toplanan grup, sloganlar atarak pankart açtı. Papa 14'üncü Leo'nun ziyaretini siyasi bir güç gösterisi olarak nitelendiren Saadet Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkanı Haldun Tekdemir, "Amerikalı Papa 14'üncü Leo, Ankara'dan İstanbul'a geçmiş, çeşitli programlardan sonra şimdi de İznik'e gelmektedir. İznik, birçok kültüre ve inanışa ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyadır. Hiçbir dış aktörün, özellikle de devlet dini otorite karışımı güçlü bir yapının bizim egemenlik alanımız içine ayrıcalıklı bir konum elde etmesine müsaade edemeyiz. Öncelikle Amerikalı Papa'nın Türkiye ziyaretini tamamen turistlik amaçlı görmeyi yanlış buluyoruz. Bu ziyaret, dini bir hüviyetle yapıldığı söylenen ancak açıkça siyasi bir güç gösterisine, etki operasyonuna dönüştürdüğünü görüyor ve bunu net bir şekilde reddediyoruz. Diyalog ve barış söylemleri arasına gizlenen bu temas, masum bir ziyaret değil; topraklarımız üzerinde icra edilen çok yönlü bir siyasi operasyondur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL-Semih TÜRKER/İZNİK