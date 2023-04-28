Papa, Macaristan'da göçmenlere yönelik daha insani bir yaklaşım sergilenmesini istedi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyan değerlerin özünde nezaket ve dostluk bulunduğunu, bunun göçmen ve mülteciler için de geçerli olduğunu belirterek, Macaristan'ın "yabancıları dostça kabul etmesi" gerektiğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyan değerlerin özünde nezaket ve dostluk bulunduğunu, bunun göçmen ve mülteciler için de geçerli olduğunu belirterek, Macaristan'ın "yabancıları dostça kabul etmesi" gerektiğini söyledi.

Papa Franciscus, Rusya-Ukrayna gerginliği sonrasında ilk defa savaş bölgesine komşu Macaristan'ı ziyaret etti.

Papa, ziyaretinin ilk gününde Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Papa, burada tarihi bir manastırda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) değerlerinin önemini vurgulayarak, popülizmden uzak durulması ve göçmenlere karşı daha insani bir tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.

AB'nin birbirine entegre olmuş parçalardan oluştuğunu, Budapeşte'de bulunan köprüler gibi birleştirici olunması gerektiğini kaydeden Papa, "Avrupa ruhunun yeniden keşfedilmesi çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Göçmenlere daha insani yaklaşım vurgusu

Papa, bu ülkenin ilk kralının "bir ülke yalnız bir dil ve geleneğe sahipse eksik ve zayıftır" ifadesine atıfta bulunarak, "Bu nedenle, yabancıları nazikçe kabul etmenizi ve onları onurlandırmanızı tavsiye ederim ki başka bir yerde kalmaktansa sizinle kalmayı tercih etsinler." dedi.

Hristiyan değerlerin özünde nezaket ve dostluk bulunduğunu, bunun göçmen ve mülteciler için de geçerli olduğunu ifade eden Papa, göçmenlere karşı daha insani bir yaklaşım sergilenmesini istedi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da birlik vurgusunda bulunarak, bireylerin korunması için birlikte hareket etmek gerektiğine işaret eden anayasa maddelerine değindi.

Barış için Papa'nın devreye girmesi istendi

Novak, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Papa'nın müdahil olması talebinde bulunarak, "Kiev, Moskova, Washington, Brüksel, Budapeşte, ne kadar ilgili varsa onlarla konuşun, konuşulmadan barış gelmeyecek. Burada, Budapeşte'de sizden mümkün olan en kısa sürede adil bir barış için kişisel olarak girişimde bulunmanızı rica ediyoruz." diye konuştu.

Papa, Macaristan'da yarın sığınmacı, genç ve çocuklarla bir araya gelecek.