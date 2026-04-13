Haberler

Papa Leo: "Trump Yönetiminden Korkmuyorum, Onunla Tartışmaya Girmeyeceğim"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14’üncü Leo, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik eleştirilerine Cezayir ziyareti sırasında yanıt vererek, Trump yönetiminden “korkmadığını” ve onunla “tartışmaya girmeyeceğini” söyledi.

Cezayir'e giderken uçakta gazetecilerle konuşan Papa, Trump'ın kendisini hedef alan sözlerinin sorulmasının üzerine gülümseyerek, "Trump yönetiminden korkmadığını" ve "onunla tartışmaya girme niyetinde olmadığını" belirtti.

Papa Leo, savaşlara karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini, "Barışı, diyaloğu ve çok taraflı ilişkileri güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğim. Dünyada çok sayıda insan acı çekiyor, masumlar ölüyor. Birinin çıkıp daha iyi bir yol olduğunu söylemesi gerekiyor" ifadeleriyle belirtti.

Vatikan'ın barış çağrılarının İncil öğretilerine dayandığını vurgulayan Papa, "Ben bir siyasetçi değilim. Tartışmaya girme niyetinde değilim. Mesaj her zaman aynı, barışı yaymak" dedi.

Papa Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

Ziyaret, ilk kez bir Papa'nın, Hristiyan düşünür Aziz Augustinus'un doğduğu toprakları ziyaret etmesi açısından "tarihi" olarak görülüyor.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

