Papa Leo, İstanbul'daki Yaşlılarla Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İstanbul'daki Fransız Fakirhanesini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Papa, kendisini karşılayan Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri cemaatine ve kurum çalışanlarına teşekkür ederek, yaşlıların toplumdaki yerinin "hazine" niteliğinde olduğunu vurguladı.

Kurumun başrahibesi Papa Leo'yu "büyük bir sevinç ve minnetle" karşıladıklarını belirterek, Papa'nın ziyaretinin hem burada yaşayan yaşlılar hem de cemaat üyeleri için "ömür boyu hatırlanacak bir teşvik kaynağı" olduğunu söyledi.

Papa konuşmasında özellikle cemaatin adından ilham aldığını belirtti ve "Rab sizi yalnızca yoksullara yardım etmeye değil, onların kız kardeşleri olmaya çağırmıştır" dedi. Hristiyan sevgisinin temelinde kardeşlik bulunduğunu söyleyen Papa, "başkalarına hizmet etmenin ancak onlarla birlikte olmayı öğrenmekle mümkün olduğunu" ifade etti.

Konuşmasının devamında Papa, kurumun yaşlı sakinlerine hitap etti. Modern toplumlarda yaşlılara duyulan saygının giderek zayıfladığını söyleyen Papa, "Verimlilik ve maddi başarıların öne geçtiği birçok toplumsal bağlamda yaşlılara gösterilen saygı kayboluyor" dedi.

Hıristiyan kutsal metinlerine ve geleneğe atıfla yaşlıların bir halkın bilgeliği ve mirası olduğuna değinen Papa, selefi Papa Francis'in sık sık dile getirdiği "Yaşlılar, torunları ve toplum için birer hazinedir" sözlerine de yer verdi.

Papa Leo, Fransız Fakirhanesi'nin hem tüm ihtiyaç sahiplerini hem de özellikle yaşlıları kabul eden bir yer olması dolayısıyla teşekkür etti ve yaşlı bakımının "büyük sabır ve dua gerektirdiğini" söyledi.

Ayin, Papa'nın Meryem Ana için okuduğu duanın ardından kutsama ile sona erdi. Ziyarette çeşitli ilahiler seslendirildi.

Papa'nın buradaki programının ardından, Türkiye seyahatinin en önemli ayağını oluşturan İznik'teki Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki (Bursa İznik Su Altı Bazilikası) "Ekümenik dua" törenine katılması bekleniyor.