Papa haziranda Lübnan'ı ziyaret edecek - Haberler

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Papa haziranda Lübnan'ı ziyaret edecek

AA - İdiris Okuduci - Güncel
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Papa haziranda Lübnan'ı ziyaret edecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un haziranda Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un haziranda Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vatikan'ın Beyrut Büyükelçisi Monsignor Joseph Spitrie'nin kendisini Papa'nın Lübnan ziyareti hakkında bilgilendirdiğini ifade etti.

Papa Franciscus'un haziranda Lübnan olacağını aktaran Avn, ziyaretin net tarihi için Lübnan ile Vatikan arasında çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Papa'nın ziyareti öncesi Lübnan'da 15 Mayıs'ta genel seçimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

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