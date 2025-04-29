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Papa Franciscus'un Ölümü Nedeniyle BM Bayrakları Yarıya İndirildi

Papa Franciscus'un Ölümü Nedeniyle BM Bayrakları Yarıya İndirildi
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisindeki bayraklar saygı amacıyla yarıya indirildi. Papa'nın ölümü, uluslararası düzeyde bir yas ve saygı duruşuna neden oldu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki BM bayrakları yarıya indirildi.

Yerleşke içerisindeki BM bayrakları, Papa'nın ölümü ve saygı göstergesi gerekçesiyle yarıya indirildi.

Kurumun X platformundan yapılan paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"BM Cenevre Ofisi'ndeki BM bayrağı, Papa Franciscus'un ölümünün ardından yarıya indirildi. Bir BM üyesi veya gözlemci ülkenin devlet veya hükümet başkanı öldüğünde tüm ulusal bayraklar indirilir ve BM bayrağı yarıya indirilir."

Papa Franciscus, 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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