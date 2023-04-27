Papa Franciscus, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Şmıgal'ın Papa'nın yanı sıra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile bir araya geldiği bildirildi.

Şmıgal'in Vatikan'da samimi geçtiği ifade edilen temaslarında, Ukrayna'daki savaşla ilgili farklı konuların üzerinde durulduğu, insani boyut ve barışı yeniden tesis etme çabalarına özel önem verildiği belirtildi.

Ayrıca Ukrayna'daki kiliselerin durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

İtalyan basını, Papa ile Şmıgal'in görüşmesinin yarım saat kadar sürdüğünü ve Ukrayna Başbakanı'nın Papa Franciscus'u ülkesine davet ettiğini yazdı.

Şmıgal, İtalya hükümetinin dün Roma'da düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası" konulu konferansa katılmıştı.