Papa Franciscus'tan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler için taziye mesajı Güncel Haberler Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları sebebiyle Türkiye'ye taziye mesajı yolladı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları sebebiyle Türkiye'ye taziye mesajı yolladı. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın gönderdiği mesajında, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan depremleri derin üzüntüyle öğrendiği ve manevi yakınlığını belirttiği kaydedildi. Papa Franciscus, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına içten taziyelerini sunarken devam eden kurtarma çalışmalarında görev alan acil durum personeline kolaylıklar diledi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Türkiye Vatikan Papa Güncel Haberler

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