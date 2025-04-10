Papa Franciscus, Kral 3. Charles ile Özel Görüşme Gerçekleştirdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla ile Vatikan'da özel bir görüşme yaptığı bildirildi.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen ve halihazırda nekahet döneminde olan Papa Franciscus, hastalığının ardından bugün "devlet başkanı" düzeyinde ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Resmi ziyaret kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, daha önce programlarında olmasına karşın Papa'nın hastalığı sebebiyle ertelediklerini duyurdukları Vatikan ziyaretlerini bugün basına kapalı sürpriz şekilde yaptı.

Vatikan Basın Ofisi'nden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, bugün öğleden sonra Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Papa Franciscus, Kral ve Kraliçe'nin evlilik yıldönümünü kutlarken, Kral ve Kraliçe'nin Papa'ya acil şifalar dileğinde bulundu ve Papa da Kral'a geçmiş olsun temennisini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'ta yer alan haberde, görüşmenin Vatikan'da Papa Franciscus'un konutu olarak kullandığı Santa Marta Konukevi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın İtalya'ya yapacağı resmi gezi ilk açıklandığında, bu seyahatin ayrıca Vatikan ayağı da olacağı ve Kraliyet ailesinin, Katoliklerin ruhani liderini de ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ancak söz konusu dönemde Papa'nın solunum yollarındaki hastalıklar sebebiyle 38 gün boyunca hastanede yatması ve bunun ardından 23 Mart'tan bu yana Vatikan'daki konutunda nekahet döneminde olması nedeniyle Kral ve Kraliçe, 25 Mart'ta Papa'ya ziyaretlerini ertelediklerini açıklamıştı.