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Papa Franciscus, İsrail-Filistin meselesi için ateşkes çağrısı yaptı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de bir an önce ateşkes yapılmasının son derece acil bir konu olduğunu belirterek, İsrail-Filistin meselesi için iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de bir an önce ateşkes yapılmasının son derece acil bir konu olduğunu belirterek, İsrail- Filistin meselesi için iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Papa Franciscus, 2014'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Fener Rum Patriği Bartolomeos ile beraber Vatikan bahçelerinde yaptığı "Orta Doğu'da Barış Duası"nın 10. yıl dönümünde konuştu.

Vatikan bahçelerinde 10 yıl önce liderlerle beraber diktiği zeytin ağacının bulunduğu noktada konuşan Papa, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki gelişmelere atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Her gün bu savaşın bitmesi için dua ediyorum. İsrail ve Filistin'de acı çeken Hristiyan, Yahudi ve Müslüman herkesi düşünüyorum. Gazze'nin yıkıntılarından, 'silahların durdurulması' kararının çıkmasının ne kadar acil olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle ateşkes yapılmasını istiyorum."

İsrailli esirlerin en kısa sürede serbest kalması temennisini dile getiren Papa Franciscus, "Filistin halkını düşünüyorum: Onların korunmasını ve gerekli insani yardımı almasını talep ediyorum. Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen birçok kişiyi düşünüyorum ve evlerinin en kısa sürede inşa edilmesini ve böylece barış içinde olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Papa, "Bugün, özellikle İsrail ve Filistin'de ne yazık ki yaşananlar ışığında, bu olayı hatırlamak önemlidir. Aylardır, artan bir düşmanlık dalgasına tanık olduk ve birçok masum insanın gözlerimizin önünde öldüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm vurgusu yaparken, Kudüs'ün durumuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin Devleti ile İsrail Devleti'nin yan yana yaşayabileceği, düşmanlık ve nefret duvarlarını yıkabileceği kalıcı bir barışa ulaşmak için kendimizi adamalı, hepimiz çalışmalıyız. Kudüs, özel uluslararası garantili bir statüyle korunan, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında kardeşçe bir buluşma şehri olmalı."

Katoliklerin ruhani lideri, dünyada çok fazla savaş olduğunu ve bu savaşlarda çok fazla kan döküldüğünü belirterek, Yaradan'dan barış diledi.

Papa'nın "Orta Doğu'da Barış Duası"nın 10. yıl dönümü etkinliğine, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Filistin, İsrail, farklı ülkelerden diplomatik temsilciler ve Katolik Kilisesi kardinalleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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