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Papa Franciscus İçin Ayin Düzenlendi

Papa Franciscus İçin Ayin Düzenlendi
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21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde bir ayin düzenlendi. Törende dualar edildi ve Papa'nın hayatına dair anılar paylaşıldı.

Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için gerçekleştirilen ayini, Monsenyör Massimiliano Palinuro yönetti.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende, 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Franciscus anısına dualar edildi.

Törenin gerçekleştirildiği kilisede Papa Franciscus'in fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, İtalyan kökenli göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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