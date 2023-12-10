Papa Franciscus, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilere umutla bakıyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilere umutla baktığını ve iki ülkenin liderlerini barış anlaşmasını bir an önce sonuçlandırma konusunda desteklediğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilere umutla baktığını ve iki ülkenin liderlerini barış anlaşmasını bir an önce sonuçlandırma konusunda desteklediğini söyledi.

Papa, solunum yollarındaki rahatsızlık sebebiyle iki haftadır video konferans yöntemiyle icra ettiği geleneksel pazar duasını, bugün yeniden Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdi.

Duanın ardından yaptığı konuşmada Papa, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılmasına ilişkin 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamaya değinerek, "Önemli sayıda Ermeni ve Azerbaycanlı mahkumun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere, Güney Kafkasya'da barışa yönelik bu olumlu işarete büyük umutla bakıyor, tarafları ve liderlerini barış anlaşmasını bir an önce sonuçlandırmak üzere destekliyorum." diye konuştu.

Papa Franciscus, Dubai'de devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) da birkaç gün içinde tamamlanacağını belirterek, "Ortak evimizin bakımı ve halkların korunması konusunda iyi sonuçların elde edilmesi için dua etmenizi rica ediyorum." dedi.

Papa, pazar duasında ayrıca bundan 75 yıl önce bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin imzalandığını hatırlatarak, ileriye doğru pek çok adım atılsa da halen eksikliklerin olduğunu ve bazen geriye gidilen durumların da yaşandığını kaydetti.

Savaşlardan çeken halklar için dua etmeyi sürdürdüklerini dile getiren Papa Franciscus, şöyle devam etti:

"Çatışmaların nedenlerini ele almak ve üstesinden gelmek için her türlü çaba gösterilmelidir. İnsan haklarından bahsetmişken, sivillerin, hastanelerin, ibadethanelerin korunması, rehinelerin serbest bırakılması, hakların ve insani yardımın garanti altına alınması gerekiyor. Eziyet çeken Ukrayna'yı, Filistin'i ve İsrail'i unutmayalım."