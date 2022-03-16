Papa Francis, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu heyeti kabul etti

Papa Francis, Türk Bilim İnsan Prof. Dr. Figen Seymen'in de aralarında bulunduğu International Association of Paediatric Dentistry (IAPD) Heyetini kabul etti.

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Pedodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Figen Seymen, International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)'nın da gelecek dönem başkanı olarak görev yapacak.

Prof. Dr. Figen Seymen, şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili olarak açıklamalar yaparak, International Association of Paediatric Dentistry (IAPD) Uluslararası Çocuk Diş Hekimleri Birliği Yürütme Komitesi Üyeleri'nin stratejik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri görüşmek üzere her yıl düzenli olarak toplantılar düzenlediğini belirtti. IAPD Yürütme Komitesi'nin bu yılki toplantılarının Roma'da olması sebebiyle Vatikan'da Papa Francis tarafından da kabul edildiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Figen Seymen, IAPD Yürütme Komitesi'nin Başkan Jorge Luis Castillo (Peru), Genel Sekreter Ari Kupietzky (İsrail), Gelecek Dönem Başkanı Figen Seymen (Türkiye), Geçmiş Dönem Başkanı Marcelo Boenecker (Brezilya) ve Geçmiş Dönem Başkanlarından Anna María Vierrou'dan (Yunanistan) oluştuğuna değinerek, bu derece uluslararası bir toplulukta Türk bilim insanı olarak Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti.

ORGANİZASYONUN TEMEL AMACI ÇOCUKLARDA AĞIZ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE ETMEK

IAPD'nin, 20.000'den fazla üyesiyle Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'dan 78 diş hekimliği topluluğunu bir araya getiren dünyanın en büyük Çocuk Diş Hekimliği Birliği olduğunu söyleyen Figen Seymen, organizasyonun temel amacı, çocuklarda diş çürüğü ve ağız hastalıklarının görülme sıklığını azaltma mücadelesine katkıda bulunmak oluğunu iletti.

Figen Seymen, Vatikan ziyaretlerinin önemi hakkında da bilgi vererek, "Vatikan-Roma'da Genel izleyicilerinde bulunduğu Paul VI salonunda yapılan törende Papa Francis tarafından kabul edildik. İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Portekizce, Almanca olarak tüm salona IAPD heyetinin ziyaret için salonda bulunduğu duyuruldu. Papa buradaki konuşmasında özellikle çocukların eğitimin önemine değinmiş olup "Umut yeni ufuklar açar ve hayal bile edilemeyecek şeyleri hayal etmemizi sağlar" diyerek faaliyetlerimizi desteklediğini ifade etti" dedi.

IAPD Heyetinin, bu görüşme sırasında Papa Francis'e dünyadaki tüm ülkelerde ve özellikle bu alanlarda daha az gelişmiş bölgelerde çocuk diş hekimlerinin bilgilerini standart hale getirmek hale getirmek için yaptıkları çalışmaları aktarma fırsatı bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Figen Seymen, tüm dünya çocuklarının ağız sağlığını iyileştirmek ve bu konuda en uygun eğitim ile sertifikasyon işlemlerini entegre etmek istediklerini belirtti.

Figen Seymen son olarak, Türk Pedodonti Derneği Başkanı ve IAPD Yönetim ve Yürütme Komitesi Üyesi olarak bu önemli ziyarette Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduğunu dile getirerek Papa Francis'e Türkiye adına hediyeler sunulduğunu iletti.