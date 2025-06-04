Papa'dan Putin'e Barış Çağrısı

Papa'dan Putin'e Barış Çağrısı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için barışa yönelik jestler yapılması gerektiğini vurguladı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda barışa yönelik bir "jest yapması" çağrısında bulunduğu bildirildi.

Papa ile Putin arasında bugün öğleden sonra gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Vatikan Basın Ofisi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Görüşme sırasında, karşılıklı ilgi alanlarının yanı sıra özellikle Ukrayna'daki durum ve barış konusuna özel önem verildi. Papa, Rusya'ya barışı teşvik edecek bir jest yapması çağrısında bulundu, taraflar arasında olumlu temasların sağlanması ve çatışmaya çözüm bulunabilmesi için diyaloğun önemini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada iki liderin görüşmesinde, insani durum, yardımların ilgili bölgelere ulaştırılması gerekliliği, esir değişimi için sürdürülen çabalar ile bu bağlamda önceki Papa Franciscus'un Ukrayna'da barışa yönelik adımlarda bulunması için atadığı özel temsilci Kardinal Matteo Maria Zuppi'nin yürüttüğü çalışmalarının önemi üzerinde durulduğu kaydedildi.

Vatikan açıklamasında, Papa 14. Leo'nun Putin ile görüşmesi sırasında, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in papalık görevine başlarken kendisine gönderdiği tebrik için teşekkür ettiği belirtilerek, "Papa, Ortak Hristiyan değerlerinin, barışı arama, yaşamı savunma ve gerçek bir din özgürlüğünü arama çabalarında yol gösterici bir ışık olabileceğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Papa 14. Leo ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Putin'in, Papa'ya bu krizin siyasi diplomatik yolla çözülmesinden yana olduğunu, bunun için krize yol açan temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladığı belirtilerek, Papa'ya, Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olmasından ve Vatikan'ın insani sorunların çözümünde yer almasından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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