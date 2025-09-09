Papa'dan İsrail'in Hamas'a Saldırısına Ciddi Tepki

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının ardından "durumun çok ciddi olduğunu" söyledi.

Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'daki yazlık ikametinden çıkışında gazetecilere konuşan Papa, "Şu anda gerçekten ciddi haberler var, İsrail'in Katar'daki bazı Hamas liderlerine saldırısı. Bütün bu durum çok ciddi. İşlerin nereye gittiğini bilmiyoruz, dua etmeliyiz." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yayımladığı son tahliye emrinin ardından buradaki Katolik cemaatini de aradığını aktaran Papa, "(Gazze'deki) Rahibi aradım ama haber alamadım. İyiydiler. Bu yeni tahliye emrinden sonra emin değilim. Barış için çalışma konusunda ısrar etmeli, bunu sürdürmeliyiz." diye konuştu.

İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya bugün bir hava saldırısı düzenlemişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.