Papa'dan Gazze Ateşkesine İlişkin Umut Dolu Mesaj

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin bölge için "umut ışığı" olduğunu belirterek, tarafları, adil ve kalıcı barışa doğru teşvik ettiğini söyledi.

Papa, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de duyurduğu ve 10 Ekim'de devreye giren Gazze'de ateşkes planına işaret eden Papa, "Son günlerde barış sürecini başlatma anlaşması, 'Kutsal Topraklar'da bir umut ışığı yarattı. İlgili tarafları, İsrail ve Filistin halklarının meşru özlemlerine saygı duyan adil ve kalıcı barışa doğru çizdikleri yolda cesurca ilerlemeye teşvik ediyorum. İki yıllık çatışma, özellikle çocuklarını, ailelerini, arkadaşlarını, her şeylerini acımasızca kaybedenlerin kalplerinde her yerde ölüm ve enkaz bıraktı." dedi.

Papa 14. Leo, Ukrayna'daki gelişmelere de değinerek, "Ukrayna'da birçok şehri ve sivil altyapıyı vuran, aralarında çocukların da bulunduğu masum insanların ölümüne ve sayısız ailenin elektrik ve ısınmadan mahrum kalmasına neden olan yeni, şiddetli saldırı haberlerini üzüntüyle takip ediyorum. Yıllardır acı ve yoksunluk içinde yaşayan halkın acısını yüreğimde hissediyorum. Şiddete son verilmesi, yıkımın durdurulması, diyalog ve barışa kapıların açılması çağrımı yineliyorum." diye konuştu.

Öte yandan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ise Assisi kentinde yaptığı konuşmada, "İki halk - iki devlet çözümünün, Yahudiler ve Filistinliler arasındaki sorunları ve ilişkileri çözmeye yardımcı olabilecek formül olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu her zaman talep ettiğimiz şeyle de örtüşüyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.